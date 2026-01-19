Lo arrollan en puente y perece al instante

Transcurrían las últimas horas de la noche del sábado cuando un motociclista, identificado como José “N” (19 años), falleció luego de ser impactado por un vehículo sobre el puente Belisario Domínguez, en el tramo carretero que comunica a Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez.

Fue cerca de las 22:00 horas que a los números de emergencia se reportó un fuerte accidente de tránsito en el punto mencionado de la demarcación chiapacorceña, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y auxilio.

Al arribar al sitio, las autoridades localizaron a un joven inconsciente tirado sobre el pavimento, así que pidieron el apoyo inmediato de los cuerpos de auxilio médico.

Causa accidente y se fuga

De acuerdo con versiones oficiales, el motociclista se desplazaba con dirección a la capital chiapaneca cuando fue arrollado por un automovilista, quien tras el percance no detuvo su marcha y se dio a la fuga, dejándolo a su suerte.

A causa del golpe, el joven salió proyectado varios metros y se estampó contra la barra de contención, quedando inerte en el puente.

Paramédicos de Protección Civil de Chiapa de Corzo acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria; sin embargo, al valorarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a cubrir el cadáver y dar aviso a las autoridades competentes.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos se hicieron cargo del accidente, acordonaron el área, realizaron el peritaje preliminar y controlaron la circulación vehicular que se vio parcialmente afectada durante las pesquisas.

Posteriormente, personal de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado arribó a la zona para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo.

Asimismo, recabaron indicios que permitan esclarecer los hechos y dar con el paradero del responsable, quien es buscado por su participación en el delito de homicidio culposo.

Los restos mortales fueron transportados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley, en tanto continúan las investigaciones para ubicar al conductor involucrado.