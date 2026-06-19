Lo asaltan y lo lesionan; detienen a presunto agresor

Un joven resultó herido por un arma blanca y otro hombre con golpes en un asalto en la colonia Adonahí, localizada al norte de la capital chiapaneca. Entre los lesionados se encuentra la presunta víctima del robo y el supuesto agresor, quien fue detenido en el lugar, esto en la última hora de la noche del miércoles.

Los hechos sucedieron aproximadamente a las 23:00 horas sobre la calle San Marcos, entre las avenidas 5 de Febrero y San Pedro, donde vecinos reportaron al número de emergencias el ilícito.

Al arribar al sitio, elementos policiacos encontraron a dos hombres, uno con laceraciones y el otro con contusiones, así que solicitaron el apoyo de paramédicos para brindarles los primeros auxilios.

Intento de robo

De acuerdo con información recabada en el lugar, uno de los individuos caminaba por la zona cuando aparentemente fue interceptado por el otro sujeto que trató de despojarlo violentamente de sus pertenencias de valor.

La víctima se habría resistido al asalto, iniciando un forcejeo. Durante la confrontación, el afectado recibió varias estocadas con el arma blanca, pero logró golpear a su agresor en la cabeza y refugiarse en una vivienda cercana.

El presunto delincuente quedó aturdido sobre la vía pública, mientras vecinos solicitaban ayuda a través de los números de emergencias.

Paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal valoraron a los dos involucrados y determinaron que las lesiones no requerían de traslado a un hospital, por lo cual únicamente les hicieron las curaciones necesarias y les colocaron vendajes compresos.

Elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Estatal aseguraron al supuesto responsable del delito mencionado y lo trasladaron ante las autoridades ministeriales para deslindar responsabilidades mediante el inicio de las investigaciones conforme a la ley.

A la víctima le recomendaron presentar la denuncia formal para dar seguimiento al caso.