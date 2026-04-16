Lo asesinan a balazos cerca de una iglesia

Un nuevo hecho de violencia causó conmoción entre la población de Huixtla, cuando sujetos armados que se desplazaban en una motocicleta dispararon en contra de un hombre que quedó tirado en la calle, sin vida.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Aldama Norte, entre las calles Guerrero y Morelos, a unos metros de la iglesia católica en el centro de la población, lo que alertó a los vecinos que de inmediato dieron aviso a las autoridades.

Se dijo que los sujetos interceptaron a la persona, la cual conocían con el mote de “El Cholo”, disparándole en varias ocasiones para luego emprender la huida con rumbo desconocido.

Cuando arribaron paramédicos y revisaron el cuerpo, establecieron que ya no contaba con signos vitales, además presentaba varios impactos de bala, entre ellos en la cabeza.

Elementos de las corporaciones policiacas acordonaron el área para preservar la escena del crimen y a la vez desplegaron un operativo de búsqueda de los sicarios que no fueron localizados.

A su vez, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía de Distrito procedió al levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le practicarán la necropsia de ley y esperarían la presencia de sus familiares.

Debido a este nuevo incidente violento fue iniciada una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, aunque hasta el momento no se tienen indicios sobre el móvil del ataque ni del paradero de los responsables.

Sin embargo, los habitantes han mostrado su preocupación por el incremento de este tipo de hechos, por lo que insistieron en su petición a las autoridades estatales y federales que fortalezcan la seguridad.