Lo asesinan a balazos en el interior de un bar

Un hombre fue asesinado a balazos al interior de un bar en la colonia Xochimilco, ubicada al norte de la ciudad de Tapachula, hasta donde ingresaron dos sujetos que abrieron fuego en varias ocasiones.

Ejecución

Los hechos ocurrieron la tarde-noche del jueves, en el negocio denominado La Yegua, hasta donde llegaron a bordo de una motocicleta —al parecer de la marca Vento— y entraron directamente para asesinar a balazos a la persona que quedó tendida sin signos vitales.

Ante el reporte recibido al número de emergencias 911, en donde mencionaban que habían disparos de arma de fuego, acudieron elementos de las diferentes corporaciones policiacas y paramédicos, quienes confirmaron el deceso.

Por ello, procedieron a acordonar la zona para levantar indicios del ataque, así como proceder al traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le practicarán la autopsia que marca la ley.

Investigan homicidio

Asimismo, fue iniciada una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, sin que hasta el momento se haya revelado la identidad del ahora occiso.

Se indicó que las autoridades habrían iniciado las pesquisas mediante el seguimiento con las videocámaras de vigilancia de la motocicleta en la que se desplazaban los sujetos, con la finalidad de localizarlos, aunque hasta el momento no se reportan detenidos.

También se dijo que se desconocen las causas del homicidio.