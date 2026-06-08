Lo asesinan a balazos en plena vía pública

De tres plomazos fue como le quitaron la vida a un hombre identificado como Johnny “N” (35 años) en calles de la colonia Chiapas Solidario, al norte-poniente de Tuxtla Gutiérrez, en un hecho que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

Fue alrededor de las 18:00 horas cuando vecinos de la zona alertaron a los números de emergencias acerca de una persona aparentemente lesionada por impactos de arma de fuego, en el cruce de la avenida Tulipán y calle Durazno.

Al recibir el reporte, elementos policiacos se trasladaron de inmediato al lugar de los hechos y localizaron a un hombre tirado sobre la banqueta con al menos tres heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego, así que solicitaron de inmediato el apoyo médico.

Según versiones recabadas por las autoridades, la víctima caminaba por la zona cuando fue interceptada por otra persona con quien presuntamente sostuvo una discusión. Durante el altercado, el agresor sacó un arma de fuego y realizó múltiples detonaciones.

Luego de los balazos, Johnny “N” trató de ponerse a salvo, sin embargo, fue alcanzado por al menos tres proyectiles, cayendo sobre la banqueta mientras vecinos que escucharon los disparos solicitaron ayuda a través del número de emergencias 911.

Al sitio, acudieron paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes le brindaron una primera valoración y solicitaron el apoyo de una ambulancia.

Minutos después, arribó personal de Protección Civil Estatal que confirmó que la víctima ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con información obtenida en el lugar, la ambulancia tardó aproximadamente 25 minutos en llegar debido a complicaciones de acceso derivadas de trabajos de reconstrucción vial que se realizan en colonias cercanas.

Agentes de la Policía Municipal y de la Guardia Estatal Preventiva acordonaron la zona para preservar la escena del crimen, mientras personal ministerial llevaba a cabo las diligencias necesarias.

Posteriormente, peritos realizaron el levantamiento del cadáver y su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicará la necropsia de ley para continuar con las pesquisas.