Lo asesinan a golpes y lo dejan amarrado

El cuerpo sin vida de una persona, la cual presuntamente fue torturada y asesinada a golpes, fue localizada a un costado de la carretera de Tapachula a Ciudad Hidalgo, por lo que las autoridades iniciaron las pesquisas.

Se trataba de un hombre de entre 25 a 30 años de edad, el cual vestía playera negra, pantalón de mezclilla azul y tenis negros, quien no ha sido identificado por el momento.

En un principio se consideró que se trataba de un atropellamiento, pero cuando acudieron los paramédicos y elementos de las corporaciones policiacas, observaron que se encontraba atado de los pies y presentaba múltiples golpes en la espalda y en la cabeza.

Fue localizado a unos 50 metros de la entrada hacia el cantón Los Llanos, en los límites de Tapachula y Suchiate, siendo automovilistas los que dieron aviso a las autoridades ya que el cadáver estaba entre la carretera y los matorrales.

Elementos de las diferentes corporaciones policiacas estatales y municipales acudieron a la zona para acordonar el área. El cuerpo fue levantado por personal de Servicios Periciales y trasladado al Semefo, iniciándose la carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado.

Se espera que la víctima sea identificada por sus familiares en las próximas horas.