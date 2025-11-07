Lo asesinan de una cuchillada en el pecho

Una estocada a la altura del pecho le costó la vida a una persona del sexo femenino, cuyo cuerpo fue localizado sobre la vía pública en la 20.ª avenida Sur entre la 2.ª Privada y 2.ª Poniente, en la colonia San Caralampio de Tapachula.

Fueron vecinos quienes realizaron el hallazgo durante la madrugada del jueves tras escuchar una pelea, por lo que hicieron el reporte al teléfono de emergencias, movilizando a las corporaciones policiacas y los servicios de socorro.

Cuando arribaron los agentes y los paramédicos, al revisar a la persona establecieron que ya no contaba con signos vitales, por lo que comenzaron las pesquisas necesarias.

Occiso

Se trataba de un hombre de entre 55 a 60 años de edad, que vestía una camisa rosa, short azul y sandalias negras, quien tenía una herida provocada por un arma punzocortante en el pecho.

Por ello, la zona fue acordonada, mientras que personal de Servicios Periciales procedía a levantar indicios y proceder al traslado del cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le practicarán la necropsia de ley y esperarán a que sus familiares acudan a identificarlo.

Se dijo que pudo haberse tratado de una riña pues los vecinos reportaron haber escuchado gritos, aunque tampoco se descarta un posible asalto a mano armada.

Por estos hechos fue iniciada una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado y lo que resulte en el marco de las investigaciones.