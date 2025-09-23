Lo asesinan, embolsan y tiran en el libramiento

El cuerpo sin vida de una persona estaba en el interior de una bolsa, la cual fue localizada sobre el libramiento Sur de la ciudad de Tapachula, lo que movilizó a los cuerpos policíacos que iniciaron las investigaciones correspondientes.

Macabro hallazgo

Se dio a conocer que fue a la altura del lugar conocido como La Gravera, a pocos metros del puente del río Coatán, en donde personas que pasaban por la zona se percataron de un “bulto sospechoso”, por lo que decidieron dar aviso al 9-1-1 pues temían que podía tratarse de restos humanos.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) al revisarlo determinaron que dentro se encontraba un cadáver.

Por ello, acordonaron el lugar para que personal de Servicios Periciales de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa se encargara de levantar los indicios y luego del traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la necropsia de ley.

Se dijo que la persona presuntamente fue torturada, luego asesinada violentamente y por último la metieron en una bolsa, misma que fueron a tirar a la vía de comunicación mencionada, sin que hasta el momento se tengan indicios de los responsables.

Las autoridades iniciaron la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio calificado, aunque se espera que los familiares del hoy occiso acudan a identificarlo y reclamen los restos para su sepultura.