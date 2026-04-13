Lo asesinan y hallan su cuerpo en camino vecinal

Una llamada a los números de emergencia movilizó a diversas corporaciones policiacas en el municipio de Yajalón, tras el reporte de una persona sin vida en un camino vecinal que conduce a la comunidad de Amado Nervo, en el ramal hacia San Antonio La Aurora.

Macheteado

De acuerdo con la información recabada, elementos de la Guardia Estatal Preventiva, Policía Municipal, Protección Civil, así como personal de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) y un Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, se trasladaron al sitio para verificar el reporte.

Al arribar, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de un hombre identificado como Juan “N”, de aproximadamente 30 años de edad, vecino de la comunidad de San Antonio La Aurora.

El hoy occiso presentaba múltiples heridas provocadas por un objeto punzocortante, presuntamente un machete.

Presunto robo

Testigos señalaron que la víctima era conocida en la comunidad y no tenía conflictos con otras personas. De manera preliminar, se presume que pudo haber sido atacado para despojarlo de dinero y pertenencias, ya que había salido a realizar compras.

Las autoridades hicieron las diligencias correspondientes en el lugar de los hechos para integrar la carpeta de investigación y esclarecer el móvil del crimen, así como identificar a los responsables.

Cabe señalar que, de acuerdo con versiones locales, familiares y autoridades comunitarias intervinieron conforme a sus usos y costumbres, lo que habría impedido el traslado inmediato del cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo) y la aplicación de algunos procedimientos legales.