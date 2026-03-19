Lo atropellan en calzada y termina fracturado

Con una fractura en una pierna resultó un joven motociclista luego de ser impactado por un vehículo particular sobre la calzada al Sumidero, frente a la colonia Nueva Reforma en Tuxtla Gutiérrez, durante la mañana del miércoles.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:00 horas, cuando se reportó a los números de emergencias que una persona había sido atropellada y presentaba una lesión grave.

Al lugar acudieron corporaciones de seguridad y de atención prehospitalaria, quienes localizaron al joven identificado como Josué “N” (23 años), tendido a la orilla de la vialidad con una herida de consideración en la pierna.

Vuelta prohibida

De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista se desplazaba de norte a sur sobre la calzada al Sumidero cuando, a la altura de un retorno, la conductora de un automóvil particular color dorado llevó a cabo una maniobra en “u” sin la debida precaución, lo que provocó que embistiera al motorista.

Tras el impacto, el joven salió proyectado varios metros y cayó al pavimento. Paramédicos de Protección Civil (PC) Municipal le brindaron atención en el sitio y confirmaron que tenía una fractura expuesta en una pierna.

Luego de estabilizarlo fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica y toma de placas.

Elementos de la Policía Vial acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las diligencias necesarias.

En el lugar también se presentó un ajustador de seguros, quien se hizo cargo de las gestiones necesarias, incluyendo la cobertura de los gastos médicos del lesionado.