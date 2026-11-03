Lo atropellan en carretera y acaba perdiendo la vida

Un hombre falleció al intentar cruzar la carretera federal 190 en el tramo Comitán-La Trinitaria en las últimas horas de la noche del domingo. El responsable huyó y el incidente movilizó a los cuerpos de emergencia.

Fue en el kilómetro 180+900, en las inmediaciones del entronque a Tenam Puente, en donde se dio el fatal percance dentro de la demarcación comiteca.

Trató de cruzar

El incidente sucedió cuando la persona del sexo masculino pretendió cruzar la vía federal, pero en su intento acabó embestido por un vehículo de características desconocidas que posteriormente se dio a la fuga. El peatón quedó tirado sobre la carpeta asfáltica.

Testigos dieron aviso al número de emergencias 911, por lo que en cuestión de minutos se presentó una ambulancia del Sistema de Protección Civil Municipal para que paramédicos atendieran a la persona y corroboraran que ya no tenía signos vitales.

Peritaje

El carril que conduce al sur fue interrumpido al tráfico vehicular, por lo que fue acordonado por agentes de la Policía Municipal, Guardia Nacional y Estatal, para que peritos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra llegaran a realizar las diligencias.

Más tarde, ordenaron el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).

En las próximas horas se determinará las causas legales del fallecimiento, así que las autoridades ministeriales esperaban la llegada de familiares para que identificaran y reclamaran los restos para darle sepultura conforme a sus costumbres.

El asunto fue consignado ante un agente del Ministerio Público para iniciar con las investigaciones y esclarecer el incidente para el deslinde de responsabilidades de acuerdo a la ley.