Lo atropellan y cae sobre parabrisas

Un trabajador del Smapa quedó malherido luego de estar involucrado en un choque ocurrido la tarde del lunes sobre la calzada Samuel León Brindis, a la altura de la avenida Central, en la colonia Francisco I. Madero, al poniente de la capital chiapaneca.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se registró cuando el motociclista circulaba de sur a norte.

Al llegar al cruce con la avenida Central, un vehículo particular que previamente había cedido el paso a una camioneta hizo una maniobra sin percatarse de la presencia de la motocicleta, causando el corte de circulación.

El motorista salió proyectado y se estampó en el parabrisas del automóvil, para posteriormente acabar tirado en la vía.

Automovilistas que transitaban por la zona detuvieron su marcha para auxiliar al lesionado, abanderar el área y solicitar el apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch) fueron los primeros en arribar y brindaron la ayuda necesaria, estabilizaron al sujeto y evaluaron su estado de salud.

Posteriormente, personal de Protección Civil Municipal reforzó la atención médica, aplicó vendajes y determinó su traslado a un hospital debido a que presentaba probables fracturas.

Elementos de la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez llevaron a cabo labores de vialidad para prevenir otro percance, además de tomar conocimiento de los hechos.