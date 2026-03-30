Lo atropellan y le quiebran una de las piernas

Con una probable fractura en una de las piernas resultó una persona del sexo masculino al ser atropellado por un vehículo particular sobre el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, a la altura de plaza Ámbar.

El incidente fue en el carril de oriente a poniente, donde elementos de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron tras recibir el reporte de una persona lesionada. Al arribar, localizaron al hombre tendido sobre el andén central, visiblemente adolorido y con dificultades para moverse.

Embestido

De acuerdo con versiones preliminares, el transeúnte habría sido impactado por un automóvil particular, lo que provocó que saliera proyectado hacia el camellón central. Testigos que presenciaron los hechos solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia.

Minutos después, paramédicos de Protección Civil Municipal arribaron al sitio y brindaron atención prehospitalaria al herido. Durante la valoración, determinaron que presentaba una probable fractura en una de las piernas, además de golpes en distintas partes del cuerpo.

Después de estabilizarlo, los rescatistas lo trasladaron de urgencia al hospital general Dr. Gilberto Gómez Maza, donde recibiría atención médica especializada y estudios radiográficos para confirmar la gravedad de la lesión.

Policías de Tránsito permanecieron en la zona para llevar a cabo las diligencias correspondientes y deslindar responsabilidades, mientras la circulación se vio parcialmente afectada durante varios minutos.