Lo atropellan y lo matan en la Costera

Sobre la carretera Costera una persona perdió la vida atropellada, esto en el tramo entre Viva México y el entronque del ejido Álvaro Obregón, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia y de seguridad.

Fue en los primeros minutos del jueves que se reportó el percance a la altura del kilómetro 280, en la demarcación de Tapachula, en donde al arribar los paramédicos revisaron al hombre y determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Abandonan auto

Se presume que fue embestido por un automóvil Honda Civic, el cual fue encontrado abandonado en el lugar.

Policías municipales y estatales procedieron a resguardar la zona, junto con personal de la Guardia Nacional División Caminos, mientras que peritos procedían al levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) en donde le practicarían la autopsia de ley.

La víctima mortal no ha sido identificada; mientras tanto, fue iniciada una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades y esclarecer los hechos.

En este tramo carretero se han registrado percances similares en los últimos meses, así que las autoridades han recomendado a los automovilistas que extremen precauciones, principalmente en horarios nocturnos.