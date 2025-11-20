Lo avientan de motocicleta al impactarlo

Una persona lesionada y daños materiales cuantiosos dejó como saldo un percance automovilístico en la 9.ª Norte, a la altura de la 3.ª Poniente de Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se registró cuando un hombre de aproximados 65 años circulaba en una motocicleta Goliat 200 cc, marca Dinamo.

Al llegar al cruce con la 3.ª Poniente fue impactado por una camioneta Nissan Juke, presuntamente debido a que la conductora realizó un corte de circulación.

El fuerte choque provocó que el motociclista saliera expulsado varios metros y se estrellara contra la estructura metálica de una caseta telefónica, lo que le generó lesiones de consideración y provocó daños materiales importantes tanto en la unidad como en el mobiliario urbano. Paramédicos arribaron al lugar para brindar atención inmediata.

Percance

El adulto mayor fue estabilizado debido a la gravedad de las heridas, mientras que la mujer involucrada fue valorada y solo presentó crisis nerviosa.

Testigos indicaron que la conductora intentó alejarse de la escena tras el impacto; sin embargo, posteriormente regresó para hacerse responsable y colaborar con las autoridades, además de contactar a su aseguradora.

Elementos de Tránsito y Policía Municipal aseguraron la zona y realizaron el peritaje correspondiente para determinar cómo se originó el accidente. Un agente de seguros también acudió al sitio para iniciar los trámites necesarios.