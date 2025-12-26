Lo balea taxista por presunta infidelidad

Un hecho violento fue registrado durante la mañana de Navidad, en la colonia Diana Laura en la capital Tuxtla Gutiérrez, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones policiacas y de auxilio, luego de que un ruletero abriera fuego en contra de un sujeto, dejándolo malherido.

El incidente ocurrió alrededor de las 09:20 horas del jueves sobre la calle 16 de Septiembre y esquina con la avenida Benito Juárez, donde vecinos alertaron a las autoridades luego de escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.

Al arribar al sitio, elementos de la Policía Municipal y Estatal encontraron a una persona del sexo masculino herida y a un individuo retenido por los habitantes del lugar.

Incidente

De acuerdo con los primeros informes, el presunto agresor —quien se desempeña como trabajador del volante— descendió de un taxi Nissan Tsuru con número económico 0128 y se dirigió directamente hacia Alfredo “N” (44 años), a quien le reclamó por presuntamente haber salido con su pareja sentimental a una posada.

Luego de la discusión, el taxista habría accionado un arma de fuego en al menos nueve ocasiones, logrando herir a la víctima con dos impactos, uno en la pierna y otro en la entrepierna, provocándole abundante sangrado.

Familiares y vecinos intervinieron para someter al agresor, a quien golpearon antes del arribo policial.

Paramédicos de Protección Civil del Estado, a bordo de dos ambulancias, brindaron atención prehospitalaria tanto al lesionado como al presunto responsable, quienes fueron trasladados a un hospital bajo custodia policiaca.

Peritaje

Más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado, a través de Servicios Periciales, realizó el levantamiento de casquillos percutidos, aseguró el taxi involucrado e inició las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades legales.