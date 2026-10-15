Lo balean al resistirse a asalto; 250 mp, el botín

Con 250 mil pesos robados y un hombre de aproximadamente 50 años de edad baleado, fue como finalizó un violento atraco durante la tarde del miércoles en el municipio de Cintalapa, en pleno centro.

Violento atraco

De acuerdo con los primeros reportes al 911, en la 2.ª Sur y 2.ª Oriente dos hombres comenzaron a forcejear por una mochila que presuntamente contenía el efectivo; previamente había retirado el dinero de una sucursal bancaria, cuando fue interceptado.

La confrontación llamó la atención de quienes transitaban por el lugar, pero la situación se tornó violenta cuando se escucharon tres detonaciones.

Durante el altercado, el delincuente accionó el arma de fuego contra la víctima; tras esto, huyó con rumbo desconocido y se llevó el botín de 250 mil pesos, mientras que la persona quedó herida en el sitio, con al menos dos plomazos en el cuerpo.

Al recibir el reporte, personal de Protección Civil se trasladó al lugar para brindarle los primeros auxilios al lesionado, quien posteriormente fue llevado a un hospital para recibir atención especializada inmediata.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la gravedad de los impactos de bala.

Pesquisas

Elementos policiacos también acudieron al lugar y procedieron a acordonar el área para preservar los indicios. En el sitio fueron localizados tres casquillos percutidos, los cuales podrían ser incorporados a las pesquisas.

El presunto responsable logró escapar antes de ser detenido. Las autoridades mantienen las indagatorias para establecer cómo ocurrieron los hechos e identificar al asaltante.