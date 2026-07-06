Lo balean dentro de su casa; hay tres detenidos

Un ataque armado al interior de una vivienda la tarde del domingo en la colonia El Rinconcito, al sur-poniente de Tapachula, dejó a un hombre herido que fue trasladado de emergencia al hospital regional; en tanto, tras un operativo fueron detenidos tres presuntos implicados, originarios de Honduras.

Se informó que Luis “N” (35 años), de nacionalidad cubana, se encontraba dentro de su casa en la calle Hormiguillo y 18.ª avenida Sur hasta donde ingresó un sujeto que sin mediar palabra le disparó, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

Los servicios de emergencia fueron alertados sobre el hecho, por lo que acudieron paramédicos de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE), que encontraron a la persona herida, con signos vitales fuera de los parámetros normales, por lo cual procedieron a estabilizarla y trasladarla a un hospital.

También acudieron elementos de las corporaciones policiacas para iniciar las investigaciones del caso, desplegando un patrullaje en la zona para tratar de esclarecer la forma en que ocurrieron los hechos y los motivos de la agresión.

Después de desplegar un operativo, elementos del Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI) de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, detuvieron a tres personas —dos hombres y una mujer, todos originarios de Honduras— presuntamente involucrados en el ataque, a quienes les decomisaron armas hechizas conocidas como “chimbas”.

Fueron identificados como Kensi Michel “N” (30 años), Bryan José “N” (33) y Josué Geovanny “N” (26), todos hondureños, los cuales tenían en su poder armas hechizas y cartuchos útiles.

Los tres detenidos y las armas fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, por los delitos de lesiones, portación de arma de fuego, asociación delictuosa y lo que les resulte en la investigación.

También se dio parte al Instituto Nacional de Migración (INM) a fin de verificar su situación migratoria y si cuentan con antecedentes penales o requerimientos judiciales en su país de origen.