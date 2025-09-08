Lo colisionan al incorporarse al periférico

El fin de semana un fuerte accidente automovilístico se dio en el municipio de Palenque, luego de que una camioneta tipo Van se estrellara contra un camión de carga, provocando que este último diera un giro de 180 grados en plena vía de comunicación.

El percance dejó como saldo daños materiales valuados en miles de pesos, además de varias personas con golpes contusos y lesiones menores.

Choque

De acuerdo con los reportes preliminares el hecho se registró sobre el periférico Norte, en el tramo comprendido entre la ganadera regional y la entrada principal de la colonia Pakalkin.

Según testigos, la Van —propiedad de una reconocida empresa de venta de alimentos balanceados— circulaba presuntamente a exceso de velocidad.

En ese momento el chofer del camión de carga —identificado como un conocido compositor de la región, de nombre Antony “N”— intentaba incorporarse al carril de salida del periférico.

El violento impacto hizo que el camión girara bruscamente y acabara fuera de su trayectoria, generando gran alarma entre peatones y automovilistas que circulaban por la zona. El estruendo y las maniobras de los vehículos provocaron un breve caos vial, mientras los ocupantes, aturdidos, eran auxiliados por testigos.

Auxilio

Minutos después arribaron al lugar elementos de la Policía Municipal, así como agentes de Tránsito y Vialidad, mismos que aseguraron el área para evitar un accidente mayor.

Los uniformados se encargaron de coordinar el tráfico, brindar atención a los lesionados y levantar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Aunque no se reportaron heridos de gravedad, el incidente dejó en evidencia la necesidad de mayor precaución al transitar por el periférico, una de las arterias más concurridas de la ciudad, donde los excesos de velocidad y las incorporaciones imprudentes se han vuelto un riesgo recurrente.