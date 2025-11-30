Lo dejan caminando con balazos en el abdomen

Automovilistas que se desplazaban sobre la carretera federal libre del libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez (Dr. Manuel Velasco), aproximadamente a 400 metros del crucero con la calzada Emiliano Zapata, hallaron a una persona del sexo masculino que caminaba y se tambaleaba a orilla del camino, pidiendo ayuda.

La camisa que llevaba estaba bañada en sangre, debido a unos impactos de bala que tenía en el abdomen.

El herido fue identificado con el nombre de Carlos “N”, quien estaba agonizando cuando fue auxiliado.

De acuerdo con versiones oficiales, el reporte se registró alrededor de las 10:40 horas a los números de emergencia. Se informó que un hombre deambulaba sobre la carretera y se desangraba, lo que movilizó a los agentes de la Guardia Nacional.

Al llegar al sitio confirmaron la presencia del individuo y detectaron que presentaba lesiones por proyectiles de arma de fuego, así que solicitaron ayuda a las corporaciones de socorro.

Ataque armado

Los elementos policiacos se entrevistaron con la víctima, quien relató que circulaba sobre el libramiento Sur Federal cuando de pronto unos sujetos armados, que iban a bordo de una camioneta pick up, lo interceptaron y le dispararon en múltiples ocasiones.

Tras el ataque los agresores huyeron con rumbo desconocido, mientras que él se ocultó entre los pastizales y posteriormente pidió auxilio a los automovilistas.

Paramédicos de Protección Civil del Estado acudieron a la zona para brindarle los primeros auxilios.

Luego de valorarlo, determinaron que se encontraba en estado delicado ya que tenía tres impactos de bala, por lo cual fue trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención especializada.

Elementos de seguridad tomaron conocimiento del hecho para las diligencias correspondientes.