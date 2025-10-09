Lo derriba un compacto y termina golpeado

Policontundido fue como acabó un joven motorista luego de ser impactado por un vehículo particular sobre el bulevar Ángel Albino Corzo, a la altura de la colonia Castillo Tielemans, la tarde del miércoles en la capital Tuxtla Gutiérrez.

El percance provocó la movilización inmediata de los cuerpos de emergencia y elementos viales municipales.

Embestido por alcance

Transcurrían aproximadamente las 13:10 horas, cuando automovilistas que circulaban por la zona solicitaron apoyo a los números de emergencia al observar que el conductor de una motocicleta había sido derribado después de haber sido colisionado por alcance por un automóvil compacto.

El impacto ocasionó que el joven cayera fuertemente al pavimento y sufriera lesiones en las extremidades, además de golpes leves en otras partes del cuerpo.

Lo auxiliaron en el sitio

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal acordonaron el área y solicitaron la intervención de una ambulancia para brindar los primeros auxilios al herido.

Minutos más tarde, arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que atendieron al lesionado en el sitio y determinaron que no era necesario su traslado a un hospital ya que las heridas no representaban riesgo vital.

Posteriormente, una grúa con plataforma retiró tanto la motocicleta como el vehículo involucrado, los cuales fueron remitidos al corralón correspondiente mientras se deslindan responsabilidades.

La circulación en la zona fue normalizada tras poco más de una hora.