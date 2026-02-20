Lo detienen al tratar de volver a quemar basurero

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal informó que derivado de los rondines permanentes de vigilancia y de la oportuna intervención del personal que labora en el nuevo Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos, fue detenido un hombre.

Lo anterior cuando intentaba provocar nuevamente un incendio en el interior del basurero municipal.

Arresto en flagrancia

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos sucedieron durante recorridos preventivos de seguridad pública municipal, momento en el que empleados del sitio alertaron sobre la presencia de un individuo que portaba una botella con un líquido con fuerte olor a gasolina.

Asimismo, tenía un encendedor. Con los objetos pretendía prender fuego a un montón de desechos.

La rápida coordinación entre el personal del centro y los elementos policiacos permitió asegurar al sujeto antes de que el siniestro se consumara, evitando un daño ambiental mayor y posibles riesgos para la población.

El hombre, quien dijo responder al nombre de Pedro “N” (38 años), de nacionalidad mexicana, fue asegurado en el lugar y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado por su probable responsabilidad en delitos contra el medio ambiente, conforme a la ley.

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal reiteró que mantendrá vigilancia permanente en zonas estratégicas, refrendando su compromiso de actuar con firmeza para prevenir actos que atenten contra el entorno, la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía.