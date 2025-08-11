Lo detienen en posesión de 15 dosis de cristal

En un operativo interinstitucional la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), detuvieron a una persona del sexo masculino por el probable delito contra la salud, en el municipio de Huehuetán.

Lo anterior fue en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal.

Como resultado de patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social en la colonia San Jacinto, guardias de la fuerza de seguridad aprehendieron al sujeto que fue identificado como José “N”, a quien le aseguraron entre sus pertenencias presuntos narcóticos.

En la acción preventiva y disuasiva, al responsable le encontraron 15 dosis con las características de la droga conocida como cristal.

El detenido y los objetos como comprobación del ilícito quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinación de su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener las estrategias interinstitucionales para brindar seguridad y vigilancia en el territorio chiapaneco.