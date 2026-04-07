Lo detienen en Tijuana por secuestro en Coita

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas y la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Baja California, ejecutaron un mandamiento judicial en contra de Jesús “N”.

Esto por ser presunto responsable del delito de secuestro agravado, cometido en perjuicio de una persona del sexo masculino de identidad reservada, por hechos ocurridos el 6 de diciembre de 2025 en la colonia Lagunita, del municipio de Ocozocoautla de Espinosa.

Antecedentes

De acuerdo con los datos que obran en la carpeta de investigación, la víctima se encontraba laborando al interior de una bodega cuando los inculpados tocaron el portón y una tercera persona les abrió, por lo que ingresaron de manera violenta y les apuntaron con armas de fuego.

Posteriormente, los indiciados encerraron a la víctima en una bodega y pidieron el rescate a su familia para su liberación.

El presunto responsable fue trasladado al estado de Chiapas y puesto a disposición del órgano jurisdiccional, quien definirá su situación legal.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar en coordinación con instancias de otros estados, para combatir el delito y garantizar la seguridad y paz con cero impunidad.