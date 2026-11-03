Lo detienen por arrollar a profesora

Mientras se informó que el martes sería sepultado el cuerpo de la profesora Carmen Estephanía “N”, atropellada el pasado domingo en la carretera de Tapachula a Puerto Madero, el presunto responsable permanece bajo custodia de las autoridades.

Piden justicia

Familiares y amigos de la víctima mortal han pedido que se haga justicia, ya que ella realizaba ejercicio al momento en que fue impactada brutalmente por un vehículo de la marca Toyota Avanza, a la altura de la Universidad Politécnica de Tapachula.

El conductor pretendió darse a la fuga, pero fue interceptado por otros automovilistas que lo retuvieron para entregarlo a la policía.

Fue identificado con el nombre de Asael “N” (25 años), quien permanece a disposición de la Fiscalía General del Estado que determinará su situación jurídica conforme a la ley.

Intentó huir

De acuerdo con el reporte, el individuo manejaba la unidad sin precaución y aparente exceso de velocidad, para luego tratar de escapar.

El caso será turnado a un juez por los delitos de homicidio culposo y daños culposos en hechos de tránsito vehicular, así como abandono de personas en accidente vial.