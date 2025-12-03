Lo detienen por atacar con un arma de fuego

Un presunto asaltante fue detenido y tres lograron darse a la fuga luego de un intento de robo registrado la mañana del martes, en el barrio San Ramón de San Cristóbal de Las Casas.

Fueron los vecinos quienes alertaron a los cuerpos de seguridad que implementaron un operativo, el cual permitió la detención de uno de los presuntos delincuentes.

Amenazas a peatones

Los hechos ocurrieron en la calle Baja California del barrio mencionado, donde los colonos denunciaron que cuatro hombres armados —que iban a bordo de un vehículo rojo— amenazaron primero a un hombre que caminaba por la zona y luego intentaron asaltar a una mujer.

Ambas personas fueron auxiliadas por personal de Protección Civil pues presentaron crisis nerviosa.

Testigos señalaron que tras el llamado de auxilio al 911, los agresores intentaron huir; tres escaparon en el vehículo y solo uno fue arrestado por los elementos policiacos.

El asegurado fue trasladado a las instalaciones de la corporación municipal.

Los vecinos afirmaron que las cámaras de seguridad de un domicilio captaron el automóvil y a los otros presuntos responsables.

Las autoridades llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para localizar a los tres prófugos, mientras que la persona detenida será puesta a disposición de la instancia competente para deslindar responsabilidades.