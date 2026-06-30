Lo detienen por chocar contra dos vehículos

Durante las últimas horas de la noche del domingo, un conductor en aparente estado de ebriedad colisionó contra dos vehículos en Comitán al pretender darse a la fuga, por lo que fue perseguido y los afectados lograron cerrarle el paso.

Posteriormente, solicitaron apoyo de las autoridades de Tránsito y Vialidad Municipal para atender la emergencia.

Fue aproximadamente a las 21:30 horas que se registró el percance sobre la 7.ª avenida Poniente par vial y 14.ª calle Sur, frente a la unidad deportiva Manuel Velasco Siles.

Trató de escapar

El percance se dio cuando el conductor de una camioneta Chevrolet Trax de color negro, causó un choque en el referido cruce contra una unidad de color rojo.

El responsable pretendió huir y a su paso volvió a estrellarse contra una vehículo de color gris, dándose nuevamente a la fuga sobre la 6.ª avenida rumbo al norte.

Fue a dos cuadras que una unidad del servicio público logró cerrarle el paso, atravesándose frente al responsable para así solicitar apoyo del número de emergencias 911.

Rápidamente llegaron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para tomar conocimiento del percance y detener al individuo, a fin de consignarlo ante un agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades en las siguientes horas y determinar su situación jurídica.