Lo detienen por delito de cohabitación forzada

Al realizar su transmisión en vivo, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, indicó que se detuvo a Rafael “N”, quien es el segundo presunto responsable del delito de cohabitación forzada, cuya carpeta de investigación se inició el 18 de junio de 2026.

Lo anterior, por hechos ocurridos en el paraje Tres Puentes del municipio de Larráinzar, en agravio de una adolescente de 12 años de edad e identidad reservada, el 25 de mayo de 2026.

La menor fue entregada por su padre a la persona que hoy se encuentra arrestada, quien entregó una suma de dinero a cambio. Cabe mencionar que el papá, de nombre Andrés “N”, fue aprehendido en el mes de junio, por lo que ambos están enfrentando la justicia y se pedirá la pena máxima.

“Estamos dejando en claro que vamos a defender los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres en todo el territorio estatal”, expresó.

Pedirán pena máxima

Respecto a los hechos en la colonia Las Granjas, el fiscal general mencionó que 13 de las personas detenidas ya han sido trasladadas al penal de “El Amate”, y las dos personas menores de edad, al Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes “Villa Crisol”.

En el caso de los mayores de edad, hoy comenzó la audiencia inicial y se pedirá la pena máxima que podría alcanzar hasta 180 años de prisión.

Sobre la salud de los tres lesionados, Jorge Llaven apuntó que uno de ellos ya fue dado de alta; otro se encuentra estable y, lamentablemente, el niño continúa en estado grave.

Refirió que desde el día viernes, fuerzas del orden Federal, Estatal y Municipal mantienen operativos en la zona oriente norte de Tuxtla Gutiérrez; además, continúan las investigaciones y de haber más responsables, enfrentarán la justicia.

Incidencia delictiva

En otro momento, Llaven Abarca dio a conocer que de acuerdo con la incidencia delictiva nacional, Chiapas mantiene una tendencia a la baja en la comisión de delitos durante el periodo enero-agosto.

En el rubro de delitos diversos, Chiapas registra una tasa de 101.82 delitos por cada 100 mil habitantes, colocándose en el segundo lugar nacional y presentando una disminución de 24.6 %, respecto al mismo periodo de 2025.

En cuanto a los delitos de alto impacto, ocupa el primer lugar nacional con la menor tasa registrada, presentando una reducción de 25.4 %.

Asimismo, respecto a la incidencia delictiva en Tuxtla Gutiérrez del 14 al 20 de septiembre, el fiscal señaló que en delitos diversos hubo un incremento en comparación con la semana del 7 al 13, pues se pasó de 31 a 43 carpetas iniciadas en esta última semana.

Mientras que en delitos de alto impacto se iniciaron cuatro carpetas, una por homicidio, otra por feminicidio y dos por robo.