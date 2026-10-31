Lo detienen por homicidio en tienda de conveniencia

Un sujeto, originario de El Salvador, fue detenido mediante un operativo interinstitucional presuntamente por estar implicado en el asesinato de una persona frente a una tienda de conveniencia Oxxo, en el ejido Álvaro Obregón. El hecho ocurrió la noche del miércoles.

Al centroamericano le aseguraron un arma de fuego del calibre .38, 26 cartuchos útiles y 20 bolsitas con droga sintética conocida como cristal, reportaron las autoridades.

Se dijo que la víctima mortal fue identificada como Roger “N”, el cual solía esta como portero del negocio para obtener ayuda económica, cuando llegó el hombre que le disparó y posteriormente se dio a la fuga.

Por ello, se desplegó un operativo con elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, Guardia Estatal Fronteriza, Preventiva y la Policía Municipal, quienes lograron ubicar al individuo que estaba escondido entre unos matorrales.

Fue identificado como Gilberto Antonio “N” (61 años), quien tenía en su poder el arma de fuego tipo revólver, los cartuchos y la droga.

Por este motivo fue puesto a disposición de las autoridades como probable responsable del delito de homicidio, así como por delitos contra la salud y lo que resulte.