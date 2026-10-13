Lo detienen por pornografía infantil y trata de personas

En su transmisión en vivo, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, destacó la detención de William “N” (19 años) como presunto responsable del delito de trata de personas, en la modalidad de elaboración, distribución y almacenamiento de pornografía infantil, por hechos ocurridos en el municipio de Comitán.

Mencionó que se le encontraron videos y fotografías con material de explotación sexual infantil, localizando 196 archivos en total: 178 videos y 18 imágenes. Entre estos, un video donde se observa una agresión sexual en contra de una persona menor de edad.

Indicó que el detenido enfrenta la justicia y se solicitará la pena máxima de 30 años de prisión, al tiempo de exhortar a que, en caso de haber sido víctima de algún delito de abuso o de explotación sexual por parte de William “N”, presentar su denuncia en la Fiscalía.

Tráfico de influencias

En otro momento, el fiscal señaló que fue arrestado por el delito de tráfico de influencias, Luis Alejandro “N”, quien presuntamente defraudó a varias personas de marzo a septiembre, por un monto total de 731 mil 460 pesos, de acuerdo con los peritajes y la información proporcionada por las víctimas, que hasta este momento son dos.

Explicó que el detenido se ostentaba como una persona con relaciones e influencias dentro de la Secretaría de Salud y del sistema IMSS-Bienestar, y ofrecía gestionar el acceso a una plaza laboral en dichas instituciones a cambio de cantidades de dinero que podían alcanzar hasta los 120 mil pesos.

Tras apuntar que el detenido se encuentra a disposición de la justicia y se solicitará la pena máxima de ocho años de prisión por este delito, invitó a otras posibles víctimas a acudir a la Fiscalía a presentar su denuncia, a fin de gestionar la reparación del daño y evitar que el delito quede impune.

Homicidio en Tuxtla

Asimismo, dio a conocer que luego del reporte recibido sobre el hallazgo de una persona del sexo masculino sin vida en la colonia Jardín Corona, en Tuxtla Gutiérrez, la madrugada del lunes, se iniciaron de manera inmediata las pesquisas.

De acuerdo con el dictamen pericial, la causa de muerte fue una hemorragia aguda secundaria, producida por un proyectil de arma de fuego en el tórax.

Señaló que se están recabando todos los datos relacionados con el caso, que ya se cuenta con una persona detenida y fueron asegurados el arma de fuego y el vehículo en el que fue privada de la vida la víctima.