Lo ejecutan a balazos dentro de su vehículo

La mañana del martes en Pijijiapan, sujetos armados le quitaron la vida a un persona del sexo masculino que se desempeñaba como chofer de una quesería, identificado con el nombre de Juan Carlos “N”, alias “la Yegua”.

Los hechos sucedieron en un camino de terracería. El conductor del negocio llamado De Roche, fue encontrado sin vida en el interior de un camión de carga, con huellas de violencia en el rostro.

Al lugar de los hechos acudieron diversas corporaciones policiacas, quienes dieron fe de lo ocurrido.

El hoy occiso era originario de la ciudad de Pijijiapan, con domicilio en el barrio San Pedro, a un costado del campo de la escuela ETA.

La población se pronunció al respecto y comentó que viven con inseguridad, esto ante la ola de violencia que se ha registrado desde el fin de semana.