Lo ejecutan a balazos en camioneta

A balazos fue ejecutado un hombre en la comunidad Cantón Estación, municipio de Tuzantán, cuyo cuerpo quedó en el interior de la camioneta que conducía, mientras que una mujer -su pareja- que lo acompañaba, resultó ilesa.

Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes, por lo que ante los reportes de disparos de arma de fuego por parte de vecinos, se activaron las alertas y acudieron elementos de las diversas corporaciones policiacas y los servicios de emergencia.

Paramédicos de Protección Civil revisaron el cuerpo de quien fue identificado como Juan Jaime “N”, de 52 años, ya no contaba con signos vitales.

Balas mortales

El ahora occiso que vestía pantalón de mezclilla celeste y playera guinda, quedó al interior de la cabina de una camioneta Chevrolet pick up S10, color verde con franjas grises y placas de circulación de Puebla.

De acuerdo a los reportes, presentaba al menos tres impactos de bala, dos en el costado izquierdo del pecho y uno en el brazo del mismo lado.

Las autoridades indicaron que su acompañante resultó ilesa, aunque también fue atendida por la crisis nerviosa que presentaba, quien dijo que dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta le dispararon a su pareja, para luego emprender la huida.

Ante ello, diversas corporaciones policiacas acudieron y acordonaron la zona para levantar indicios, encontrando cuatro casquillos percutidos del calibre .9 milímetros.

Asimismo, procedieron a levantar el cuerpo para su traslado al Semefo en donde le practicarían la necropsia de ley, iniciándose la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio calificado.

El ahora occiso tenía su domicilio en la comunidad Estación Tuzantán, generando el hecho consternación y exigencia de los habitantes de que se dé con los responsables.