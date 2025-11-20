Lo encuentran ahorcado con su propia sudadera

Suspendido de las mangas de su sudadera fue encontrado Luis Geovanny “N”, de 26 años de edad, sobre la entrada de su vivienda ubicada en la calle Los Almendros y calzada Rebombeo de la colonia Rebombeo, al sur oriente de la ciudad capital.

Según reportes policiales, el hallazgo se registró alrededor de las 23:30 horas, cuando una llamada a los números de emergencia alertó sobre la presencia de una persona suspendida dentro del domicilio. Elementos de seguridad acudieron y confirmaron la situación, solicitando inmediatamente el apoyo de unidades médicas.

Testigos informaron a las autoridades que Luis Geovanny había estado consumiendo bebidas alcohólicas en el interior de la casa antes de salir por unos minutos. Al no regresar, su hermano salió a buscarlo y lo encontró suspendido del portón principal, utilizando una sudadera negra como soporte.

Paramédicos que arribaron al lugar verificaron que el joven ya no contaba con signos vitales y notificaron su fallecimiento.

Elementos de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía realizaron el levantamiento del cuerpo y recolectaron indicios para iniciar la carpeta de investigación. Señalaron que hasta el momento no se han confirmado signos de violencia, por lo que será la necropsia la que determine la causa de la muerte y permita esclarecer los hechos.