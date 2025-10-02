Lo encuentran ahorcado en un árbol

Por causas desconocidas, un hombre se quitó la vida ahorcándose, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes.

El cuerpo de Humberto “N” fue localizado colgando con un lazo de un árbol en un camino del cantón El Corralito, municipio de Mazatán, muy cerca del rancho Santa Rosa.

Personas que pasaban por el lugar se llevaron el susto de su vida y dieron aviso a las autoridades, acudiendo elementos de las policías municipal y estatal, así como paramédicos de Protección Civil (PC), quienes al revisarlo determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Desconocen motivo de decisión

De acuerdo con sus familiares, el ahora occiso no había mostrado ningún indicio que hiciera presumir que pudiera suicidarse, además que no dejó ninguna carta que establecieran las causas o motivos que tuvo para tomar la fatal decisión.

Personal de Servicios Periciales acudió para levantar el cuerpo y trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le practicarían la necropsia de ley para luego entregarlo a sus familiares que le darían cristiana sepultura.

Por este hecho fue iniciada una carpeta de investigación por el delito de homicidio.