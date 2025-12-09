Lo encuentran muerto dentro de su domicilio

Sin signos vitales fue como hallaron a una persona del sexo masculino en el interior de su domicilio en el Centro Histórico de la ciudad de Comitán, el lunes por la mañana, lo que movilizó a paramédicos, policías y peritos de la Fiscalía General del Estado para atender la emergencia.

Fue sobre la calle Central entre 1.ª y 2.ª avenida Poniente que se registró una intensa movilización policial alrededor de las 08:00 horas.

Alertan a autoridades

Cuando familiares del ahora fallecido llegaron a la vivienda realizaron el macabro hallazgo del hombre de 47 años de edad, quien estaba inconsciente en su dormitorio, por lo que solicitaron ayuda médica al número de emergencias 911.

Fueron paramédicos de Protección Civil Municipal los que se presentaron para atender la emergencia, pero cuando trataron de brindar los primeros auxilios solo confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales, dando aviso a las autoridades ministeriales.

Peritaje

Agentes de la Policía Municipal y de la Guardia Estatal Preventiva también arribaron en apoyo y acordonaron el área, cerrando la vía para evitar a los curiosos y dar paso a que peritos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra llevaran a cabo las pesquisas necesarias.

Después de unos minutos se ordenó el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo) y realizar la práctica de la autopsia de ley para determinar las causas del deceso.

De manera extraoficial se indicó que el fallecimiento pudo ocurrir debido a una congestión alcohólica, aunque serán las autoridades ministeriales quienes esclarezcan el incidente para deslindar responsabilidades.