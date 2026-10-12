Lo encuentran muerto dentro de su domicilio

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad y personal de emergencia se registró durante las últimas horas de la noche del sábado, luego de que una llamada al número de emergencias 911 alertara sobre la presencia de un hombre inconsciente en un domicilio de la colonia Pakal Ná, en Palenque.

El reporte condujo a los elementos policiacos hasta el barrio San Francisco, específicamente a un sector conocido como El Bambú, donde localizaron a la persona del sexo masculino que no respondía a los llamados.

Peritaje

Paramédicos realizaron la valoración médica y confirmaron que el individuo ya no presentaba signos vitales. Ante esta situación, los agentes procedieron a resguardar el área para preservar el lugar mientras se daba aviso al Ministerio Público.

Posteriormente, un agente ministerial y peritos de la Fiscalía de Distrito Selva Palenque se presentaron para llevar a cabo las diligencias de ley y los procedimientos correspondientes al levantamiento del cadáver.

El fallecido fue identificado como Pablo C. S. (53 años), originario de la comunidad Damasco, perteneciente al municipio de Ocosingo.

De manera extraoficial, trascendió que el hombre presuntamente atravesaba por un estado delicado de salud; sin embargo, esta versión no había sido confirmada oficialmente.

Serán las autoridades competentes las encargadas de determinar las causas del deceso a partir de las investigaciones y diligencias periciales.

El cuerpo fue retirado del inmueble conforme a los procedimientos legales y llevado al Servicio Médico Forense (Semefo).