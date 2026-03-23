Lo encuentran muerto en escaleras de antro nocturno

Don Cristóbal “N”, un adulto mayor de 85 años de edad, fue encontrado sin vida en las afueras de un establecimiento conocido como El Zorro Azul, un antro en el municipio de Salto de Agua.

De acuerdo a datos obtenidos y fuentes informativas, el hallazgo del anciano inerte fue reportado por los encargados del centro nocturno, cuando llegaron el domingo por la mañana y vieron que estaba sentado en las escaleras del acceso.

El reporte movilizó a las distintas corporaciones policiacas, que se constituyeron al lugar para acordonar el área y brindaron seguridad perimetral al personal de la Fiscalía de Distrito Selva Palenque, mientras se llevaban a cabo los procedimientos legales.

Cabe señalar que vecinos de la zona, argumentaron que el adulto mayor, según informan, era originario de la localidad Arroyo Palenque, perteneciente al municipio saltense y que probablemente había llegado al antro a visitar a las “damas de la noche” y a ingerir bebidas embriagantes.

Serán las autoridades investigadoras quienes determinen las causas del deceso, aunque se presume que pudo ser un paro cardíaco.