Lo encuentran muerto en quiosco de parque

Sin vida dentro de un quiosco del parque del fraccionamiento Lomas del Venado, en la capital chiapaneca, fue encontrado una persona del sexo masculino que al parecer era de origen centroamericano, esto durante la mañana del miércoles.

El macabro hallazgo se dio aproximadamente a las 07:20 horas, por lo que la zona fue acordonada por las fuerzas del orden.

Huellas de violencia

Fueron los colonos, que acostumbran a llevar a cabo sus actividades deportivas o cotidianas en el parque, quienes se percataron de que el hombre estaba tirado inerte en el interior del pequeño quiosco, así que dieron aviso a las autoridades a través del número de emergencias 911.

De acuerdo con los primeros reportes, el individuo presentaba aparentes golpes en el rostro, por lo que se presume que podría tratarse de una muerte violenta. Sin embargo, hasta el momento las instancias correspondientes no han dado más detalles de lo señalado.

Elementos policiacos acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y acordonar el área, mientras que personal de Servicios Periciales hacían las pesquisas.

Posteriormente, realizaron el levantamiento del cadáver para trasladarlo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en donde se le practicará la necropsia de ley.

De manera preliminar, se indicó que el hombre presuntamente se encontraba en situación de calle y acostumbraba deambular por la zona; sin embargo, serán las autoridades quienes determinen su identidad y las circunstancias en las que perdió la vida.