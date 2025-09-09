Lo encuentran muerto en un predio baldío

Una macabra escena se registró en el barrio Lacantún, ubicado en el municipio de Ocosingo, luego de que vecinos reportaran un fuerte olor fétido que provenía de un predio baldío localizado en la calle Azucena, en un área popularmente conocida como Las Casitas.

Al acudir las autoridades confirmaron que se trataba del cuerpo sin vida de un hombre que ya estaba en avanzado estado de descomposición.

Fuertes olores

Los primeros reportes señalaron que los pobladores alertaron a las corporaciones de seguridad durante la mañana del lunes, cuando el intenso olor se hizo insoportable en la zona.

Tras una revisión, los uniformados localizaron el cadáver, el cual se presume que llevaba al menos cuatro días en el sitio bajo el fuerte calor.

Aunque las primeras hipótesis apuntan a que podría tratarse de un suicidio, será la necropsia de ley la que determine con certeza la causa del deceso, descartando algún posible ilícito.

Levantan cuerpo

El hallazgo generó un despliegue de elementos de la Policía Municipal y de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes arribaron para acordonar el área y resguardar la escena, mientras se solicitaba la intervención de los Servicios Periciales.

Minutos después, peritos realizaron las pesquisas necesarias y ordenaron el levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Ahí se llevarán a cabo los estudios que permitirán esclarecer la causa del fallecimiento, así como los trabajos de identificación y la posible localización de sus familiares.

Las autoridades mantienen abierta la investigación, sin descartar ninguna línea.

Mientras tanto, en la comunidad persiste la consternación por el hecho, que se suma a otros suicidios ocurridos en la región en meses recientes.