Lo encuentran muerto entre matorrales

Un hombre fue hallado sin vida entre los matorrales de un lote baldío al sur de la ciudad de Comitán. El hecho, que movilizó a paramédicos y policías, así como a peritos de la Fiscalía General del Estado, para atender la emergencia e investigar las causas del deceso.

Fue sobre la avenida Pantaleón Domínguez y la 26.ª calle Sur, en la colonia Mariano N. Ruiz, en donde ocurrió el hallazgo que realizaron vecinos de la zona alrededor de las 11:00 horas.

Llamada al 911

Fue mediante un reporte al número de emergencias 911 que los colonos dieron a conocer lo anterior. Se trataba de una persona del sexo masculino que estaba en apariencia inconsciente en el interior de un terreno baldío.

El hombre, de aproximadamente 40 años de edad, vestía un pantalón azul y playera de color rojo.

Al sitio se movilizaron paramédicos de Protección Civil Municipal para tomar conocimiento, pero al intentar brindar los primeros auxilios determinaron que ya no tenía signos vitales.

Fueron agentes de la Policía Municipal y de la Guardia Estatal quienes acordonaron el área para permitir que peritos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra llevaran a cabo las diligencias para el levantamiento del cadáver.

Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) —sobre la Calzada del Panteón— en donde se determinarán las causas del fallecimiento mediante la autopsia de ley.

El asunto fue consignado ante un agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades, al tiempo de quedar en espera de familiares que identifiquen y reclamen los restos para darle sepultura conforme a sus costumbres.