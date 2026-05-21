Lo encuentran sin vida dentro de cuarto de hotel

Un hombre fue localizado sin vida en el interior de un cuarto de un hotel en el centro de Tapachula, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones, aunque establecieron que este no presentaba signos de violencia.

En la habitación número 12 del hotel El Rey, ubicado en la 11.ª calle Poniente entre 14.ª avenida Norte y bulevar Antonio Damiano Cajas, ocurrieron los hechos que movilizaron a las corporaciones policiacas.

Paramédicos que acudieron, establecieron que el hombre, de entre 50 y 55 años, ya no contaba con signos vitales.

Por ello, elementos de las corporaciones policiacas procedieron a acordonar el área, mientras que personal de Servicios Periciales procedía al levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Posible causa

Se dijo que este no presentaba golpes o heridas provocadas por arma blanca o de fuego, considerándose que pudo haber sufrido un paro cardiaco fulminante.

Serán las autoridades que determinen las causas de la muerte al practicarle la necropsia de ley, aunque fue iniciada una carpeta de investigación por el delito de homicidio.