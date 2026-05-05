Lo encuentran sin vida dentro de su vivienda

Elementos de los cuerpos de emergencia y de seguridad se movilizaron el lunes en la mañana ante el reporte de una persona sin vida localizada al interior de una vivienda ubicada en la 23.ª calle Oriente, entre 13.ª y 15.ª avenida Norte, en el municipio de Tapachula.

Paramédicos de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE) al llegar al lugar corroboraron que el adulto mayor ya no presentaba signos vitales, aunque tampoco tenía heridas o golpes, por lo que se presume que le dio un paro cardíaco.

Presunto infarto

El ahora fallecido fue identificado como Rigoberto “N” (70 años). Se encontraba sentado en una mecedora, siendo uno de sus familiares que llegaba a ayudarlo con la alimentación quien lo encontró muerto.

A pesar de esto, solicitó apoyo a los servicios de emergencia que únicamente corroboraron el deceso pues no había más por hacer.

Finalmente, tomaron conocimiento también elementos de las corporaciones policiacas y ministeriales que se encargaron de iniciar las diligencias necesarias para después proceder al retiro del cadáver al Semefo.

Se dijo que la persona de la tercera edad vivía sola y se encontraba enferma, así que al parecer esto último le provocó el infarto, aunque serán las autoridades quienes determinen las causas exactas del fallecimiento tras la autopsia de ley.