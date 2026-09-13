Lo encuentran sin vida en camino de terracería

Durante la mañana del sábado, una persona del sexo masculino fue encontrada sin vida y esto generó una fuerte movilización policiaca al poniente del municipio de Cintalapa.

El sujeto, de identidad desconocida, habría quedado tirado en el camino de terracería presuntamente al ser lesionado desde las primeras horas del día, por causas desconocidas hasta el momento.

Hallazgo

Trascendió que minutos antes de las 09:00 horas, vecinos del barrio El Brasilito notificaron al número de emergencias 911 acerca de la presencia de un hombre tendido y aparentemente inconsciente en el acceso a una propiedad privada, desconociendo si se encontraba con vida.

El personal de auxilio y policial se constituyó al lugar de los hechos. Los paramédicos inspeccionaron al individuo de aproximadamente 50 años de edad y en aparente situación de calle.

Posteriormente, corroboraron lo que ya se temía: no contaba con signos vitales, por ello, aseguraron el área perimetral mediante un acordonamiento y colocaron una manta encima del cadáver.

Finalmente, al sitio se presentó el personal de Servicios Periciales para indagar el contexto del mortal incidente.

De manera extraoficial se dijo que el hombre presentaba una lesión, la cual sería analizada por los expertos mediante la autopsia de ley y así determinar si se trató de un homicidio o de un accidente.