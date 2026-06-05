Lo encuentran sin vida frente a hospital general

Frente al hospital general Dr. Gilberto Gómez Maza, el jueves por la tarde se dio la movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia, luego de que fuera reportada una persona inconsciente en las jardineras ubicadas sobre el bulevar hacia la Central de Abasto, a la altura de la colonia Las Torres, en la capital chiapaneca.

De acuerdo con los primeros informes, el reporte fue recibido cerca de las 13:25 horas, lo que provocó la inmediata movilización de elementos de las policías Municipal y Estatal hacia el lugar señalado por ciudadanos que alertaron sobre la presencia de un hombre que permanecía inmóvil debajo de una lona improvisada.

Confirman deceso

Al arribar al sitio, los agentes solicitaron el apoyo de una unidad médica para verificar el estado de salud del joven. Minutos después acudieron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes realizaron la valoración.

Tras la revisión, los socorristas confirmaron que el individuo de aproximadamente 28 años de edad ya no contaba con signos vitales. La noticia generó expectación entre transeúntes, familiares de pacientes y personas que se encontraban en las inmediaciones del hospital.

De manera preliminar se informó que el ahora fallecido presentaba antecedentes de problemas de salud; sin embargo, las causas exactas de su muerte deberán ser determinadas por las autoridades competentes mediante los estudios y dictámenes periciales.

La zona fue acordonada por los elementos de seguridad para preservar posibles indicios y facilitar las labores de investigación. Cerca de una hora después arribó personal de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, que llevó a cabo las diligencias de ley.

Finalmente, el cadáver fue levantado y trasladado al Semefo, donde se le practicará la necropsia de ley que permitirá establecer oficialmente las causas del deceso y avanzar en la identificación del cuerpo.