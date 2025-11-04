Lo encuentran sin vida sobre su cama

Un hombre fue encontrado sin vida en el interior de su casa, situada en la zona centro de la capital Tuxtla Gutiérrez, durante la mañana del lunes.

De acuerdo con datos recabados, el hecho fue registrado alrededor de las 08:35 horas cuando elementos policiacos municipales y estatales se movilizaron a la 2.ª calle Poniente, entre 3.ª y 4.ª avenida Norte, en el barrio Santo Domingo, esto tras el reporte recibido en los números de emergencias.

Al llegar a la dirección mencionada, las autoridades tomaron conocimiento e informaron que se trataba de una persona del sexo masculino —identificada como Raúl “N” (51 años)— quien fue hallada sin signos vitales dentro de su vivienda, concretamente en su dormitorio sobre su cama.

Macabro hallazgo

Las primeras versiones mencionaron que fue la trabajadora de limpieza del domicilio quien descubrió el cadáver. Al presentarse para comenzar sus labores, vio que el sujeto no había salido de su habitación, por lo que al buscarlo intentó llamarlo, sin embargo, al no obtener respuesta decidió pedir ayuda.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana ingresaron al lugar para valorar al individuo, pero confirmaron que ya había fallecido.

Tras ello, se notificó a las autoridades correspondientes para que procedieran a realizar las pesquisas necesarias.

Al Semefo

Elementos motorizados de la Policía Municipal y de la Guardia Estatal Preventiva aseguraron el área mientras se llevaban a cabo las diligencias iniciales.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado acudió para el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).

De manera preliminar, los paramédicos señalaron que presentaba indicios compatibles con un posible infarto fulminante.

Sin embargo, será la autopsia de ley la que determine la causa exacta del deceso y descarte cualquier hipótesis relacionada con un hecho delictivo.