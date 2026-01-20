Lo hallan ahorcado dentro de su casa

Por causas todavía no establecidas, un hombre se quitó la vida ahorcándose en el interior de su domicilio en el fraccionamiento Jardines de Guadalupe, en la zona baja del municipio de Tapachula, por lo que las autoridades tomaron conocimiento de los hechos.
Suicidio
Se dijo que el cuerpo de Sergio Antonio “N” (35 años) fue localizado por sus familiares, cuando regresaron de hacer unos mandados.
De inmediato dieron aviso al 911 y pidieron ayuda, pero al momento en que fue revisado por los paramédicos, estos indicaron que ya no contaba con signos vitales.
Por este motivo intervinieron elementos de Servicios Periciales que iniciaron con las investigaciones, estableciéndose que no dejó ninguna carta póstuma para conocer los motivos que tuvo para tomar la fatal decisión de suicidarse.
Desconocen motivos
De forma extraoficial se dijo que el ahora fallecido laboraba en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y sus familiares mencionaron que no había tenido problema alguno.
El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la autopsia que marca la ley e iniciar, por protocolo, la carpeta de investigación correspondiente al delito de homicidio.
Este es el sexto caso de una persona que se suicida en la región apenas en el primer mes del año.