Lo hallan ahorcado dentro de su casa

Ahorcado en los barrotes de una escalera y en estado de descomposición fue hallado un hombre identificado como Efraín “N”, de 38 años, al interior de su domicilio ubicado sobre la avenida Andrés Fábregas Roca, en la colonia Agua Azul, al norte de la capital.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 22:00 horas, cuando familiares de la víctima solicitaron el apoyo de las autoridades a través de los números de emergencia, lo que movilizó a corporaciones policiacas y cuerpos de auxilio.

De acuerdo con información oficial, la madre del fallecido acudió a la vivienda luego de varios días de ausencia debido a problemas de salud. Al ingresar, encontró el cuerpo suspendido con una soga a un costado de una escalera.

Las autoridades señalaron que el cadáver presentaba signos avanzados de descomposición, además de hinchazón y fuertes olores fétidos.

Paramédicos voluntarios en turno acudieron al sitio para valorar al hoy occiso; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se notificó a las autoridades ministeriales.

Por su parte, las fuerzas del orden acordonaron el lugar para retirar a las personas aglomeradas en el sitio.

Determinarán causa de muerte

Posteriormente, personal de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa exacta del fallecimiento.

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar si existe o no la comisión de algún delito.