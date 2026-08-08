Lo hallan ahorcado en el barrio Chino

Sin vida fue localizado un hombre de aproximadamente 33 años de edad en el barrio Chino, en el municipio de Palenque, hecho que generó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, familiares del hoy fallecido solicitaron el apoyo a través del número de emergencias 9-1-1 tras descubrir al hombre ahorcado dentro de un inmueble.

Al sitio acudieron elementos de diversas corporaciones policiacas, así como paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes realizaron la valoración correspondiente y confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

De manera preliminar, fue identificado como Edwin René “N”, originario del municipio de Salto de Agua y con domicilio en la ciudad de Palenque.

Tras confirmar el fallecimiento, los elementos de seguridad acordonaron el área y solicitaron la intervención de personal de la Fiscalía de Distrito Selva.

Peritos y agentes de la Policía de Investigación realizaron el procesamiento de la escena y ordenaron el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo).

Se dio a conocer que las autoridades consideran que podría tratarse de un posible suicidio; sin embargo, será el resultado de las investigaciones y los dictámenes periciales el que permita establecer con certeza las circunstancias en las que ocurrió el deceso.