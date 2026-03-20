Lo hallan ahorcado, pero logran rescatarlo

Un joven de aproximadamente 20 años de edad estuvo a punto de perder la vida después de intentar suicidarse por ahorcamiento al interior de su domicilio, en la colonia San José Terán, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Gracias a la rápida intervención de un familiar, se logró cortar la soga y evitar un desenlace fatal.

El hecho se dio aproximadamente a las 00:10 horas del jueves sobre la 3.ª Poniente, entre 5.ª y 3.ª Norte de la referida colonia.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos alertaron a las autoridades tras percatarse de la situación, lo que generó la movilización de elementos policiacos y cuerpos de emergencia.

Al arribar al sitio, los oficiales solicitaron el apoyo de una unidad médica. Minutos después, paramédicos voluntarios del Grupo de Auxilio Especializado de Chiapas (Gaech) brindaron atención prehospitalaria al joven, identificado como Bryan “N”.

Lo rescató su cónyuge

Según informaron, presentaba lesiones visibles en el cuello, así como marcas y quemaduras provocadas por la presión del lazo.

Las versiones oficiales señalaron que fue la pareja sentimental del afectado quien logró intervenir de manera oportuna, cortando la cuerda en el momento en que el joven se encontraba suspendido, lo que resultó determinante para salvarle la vida.

Después de estabilizarlo en el lugar, los socorristas procedieron a trasladarlo a un hospital para que recibiera atención médica especializada, donde su estado de salud fue reportado como delicado pero estable.

Elementos de seguridad llevaron a cabo las diligencias correspondientes para el seguimiento del caso, retirándose posteriormente del sitio.