Lo hallan ejecutado en tramo carretero

Una persona del sexo masculino fue ejecutada a balazos y el cuerpo quedó tirado a un costado de la motocicleta que conducía en el tramo carretero Pijijiapan-Mapastepec, a la altura del basurero municipal.

Fueron automovilistas que circulaban por la zona quienes hicieron el hallazgo y dieron parte a las autoridades que se movilizaron hacia la zona, en donde corroboraron el hecho.

Paramédicos procedieron a revisar al hombre y determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Occiso

Se trataba de un sujeto que hasta el momento no ha sido identificado, pero vestía pantalón café, playera rosa y llevaba una mochila negra al hombro, quedando a un costado la motocicleta que al parecer manejaba, de color blanco con negro.

El lugar fue acordonado por los agentes que indicaron que presentaba varias heridas por arma de fuego.

Elementos policiacos iniciaron las investigaciones, en tanto se procedió al levantamiento del cadáver para su traslado al Semefo en donde le practicarían la necropsia de ley.

Se indicó que se inició la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio calificado.

Los lugareños han solicitado el incremento de la vigilancia para la prevención de delitos de alto impacto.